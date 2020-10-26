شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» و«نورالدين» يتفقدان متحف كفر الشيخ القومي تمهيداً لافتتاحه قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عناني، وزير السياحه والاثار واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متحف الأثار بكفرالشيخ، وشاهدا القطع الأثرية في الفترينات، كما قام الوزير بمراجعة وسائل الأمان بالمتحف تمهيدا لإفتتاحه قريبا.

ورافقمها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ولجنة متخصصه من وزارة الاثار للتأكد من جاهزية المتحف للإفتتاح.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن المتحف شهد نشاطاً مكثفاً، لمتابعة الاستعدادات النهائية ،تمهيداً لافتتاحه قريباً بتكلفة 63 مليون جنيه، مشيراً إلى أن موقع المتحف متميز لقربة من حديقة صنعاء وجامعة كفر الشيخ، ويقع على مساحة 6760م2، والمبنى يتكون من عدد من قاعات العرض المتحفي وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبني للخدمات يحتوي على مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن سيناريو العرض المتحفي الذي وضعته اللجنة العليا بوزارة الآثار ،يسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة والهندسة والفلك والزراعة والتجارة والصيد، وتتناول القطع عرض تاريخ كل علم من هذه العلوم قديمًا وما يقابله في العصر الحديث، كذا ستتناول قصة العرض تاريخ مدينة تل الفراعين.

جدير بالذكر أن المتحف كفرالشيخ يضم أقساماً للعرض المتحفي بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها «قاعة بوتو»وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهي «قاعة العرض الرئيسية» وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيماً موضوعياَ وتاريخياً حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والإسلامي، فضلاً عن العصر القبطي حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى «قاعة العرض الدوري» ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير، وهذا بالإضافة إلى «قاعة التهيئة المرئية» والندوات العلمية وتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفرالشيخ والعرض المتحفي والقطع المعروضة بقاعات المتحف.