شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير وبنك QNB الأهلي يتعاونان لدعم المنظومة التعليمية بمحافظة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مؤسسة مصر الخير وQNB الأهلي فعاليات تطوير مدرسة بهاء رسلان الابتدائية والتي تخدم أكثر من405 طالب بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية حيث تعد المدرسة الوحيدة لأهالي المنطقة مما يساهم بشكل كبير في نشر الخدمات التعليمية لأهل القرية. شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات التنفيذية والتعليمية ومؤسسة مصر الخير وQNB الأهلي.

شهدت المدرسة عملية تطوير شاملة من خلال تطوير الفصول والبنية التحتية بجانب توفير الأدوات لحوالي 405 طالب وذلك بتمويل مباشر من QNB الأهلي ورعاية ودعم محافظة الشرقية وتنفيذ مؤسسة مصر الخير من خلال التواجد المجتمعي بمكتب مصر الخير بمحافظة الشرقية.

وصرح دكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أن التعاون مع QNB الأهلي لا يعد الأول من نوعه، حيث تم إنشاء وتطوير 8 مدارس للتعليم الأساسي حتى الآن من قبل الطرفين ليصل عدد الطلاب المستفيدين من توفير الخدمات التعليمية إلى حوالي 5000 طالب وطالبة مما يعكس حرص مؤسسة مصر الخير وQNB الأهلي على دعم منظومة التعليم بمصر خاصة بالقرى الأكثر استحقاقا.

كما عبر المسئولون بمؤسسة مصر الخير عن سعادتهم وشكرهم لإدارة QNB الأهلي على الفكر التنموي الذي يتبناه البنك تماشيا مع هدف مؤسسة مصر الخير وهو تنمية الإنسان، متمنيين تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة والتي تهدف إلى توفير الخدمات التعليمية للقضاء على الجهل بقرى ونجوع مصر.

هذا ويتم حاليا تطوير مدرسة الشهداء الاعدادية للبنات بمحافظة الاسماعيلية والمخطط افتتاحها مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020- 2021

بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى لتطوير المدارس المرجح تنفيذها بالتعاون مع QNB الأهلي .

يأتي تبرع QNB الأهلي لهذا المشروع في إطار حرصه على دعم العملية التعليمية وإيمانا منه بأن الجيل الناشئ هم قادة المستقبل وبأن دوره لا يقتصر فقط على كونه من أكبر المؤسسات المالية العاملة بالسوق المصري بل يتعداه ليصبح واحدا من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمعات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقد أعرب الأستاذ إيهاب رأفت الرئيس التنفيذي للعمليات في QNB الأهلي عن سعادته البالغة بإنجاز هذا المشروع الهام- بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير- الذي يتيح مئات من الفرص التعليمية للطلاب في سن الإلزام بالمناطق التي تحتاج إلى الخدمات التعليمية، كما أضاف أن QNB الأهلي بما له من دور كبير في النشاط المجتمعي لن يتوانى عن تقديم كافة أنواع ا الدعم التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وملموسة.«

وتأتى هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف لدعم أكبر قدر من المؤسسات التعليمية في مصر.

