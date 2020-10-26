شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: مصر قبلت تحدي كورونا بإجراء انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، أن تجربة المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب كانت نزيهة وشفافة ومنظمة وتمثل نقلة نوعية في طريقة إدارتها خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تمثل تجرية رائدة.

وأضاف العسومي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، لعرض نتائج تقرير وفد البرلمان العربي المراقب لانتخابات مجلس النواب 2020، إن مصر شعباً ودولة أثبتت قدرتها من خلال، هذه الانتخابات الأخيرة، حيث أجريت بشكل منظم ومتميز على جميع المستويات، مشيرا إلى ان كثيراً من الدول مغلقة بسبب جائحة كورونا، ولكن مصر، قبلت التحدي والتزمت بالدستور الذي يحدد المدة الزمية لبدء العملية الانتخابية، ونظمت انتاخبات شارك فيها الملايين، نوجه كل التحية والشكر، ليس لمصر فقط، وفد البرلمان العربي لمتابعة انتخابات عربية.

وقال إن بعثة البرلمان سترفع تقريرها إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو بمثابة تقرير أولي والتقرير النهائي سيرفع في المرحلة الأخيرة.

وأشار إلى أن مشاركة هذا الوفد في متابعة الانتخابت المصرية، تأتي تأكيداً ً على أن البرلمان العربي شريك للدول العربية في كل الفعاليات الديمقراطية.

ووجه الشكر لمصر على نجاحها هذا التحدي، وقال إن الجميع كان يتحلى بالمسؤولية لإنجاح هذا العرس الديمقراطي، مشيرا إلى أن الناخبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية في التعاون لتخرج الانتخابات الصمرية على أكمل وجه.

وأضاف لم يرصد وفد متابعة الانتخابات الممثل للبرلمان العربي أي مخالفات جسيمة، وتأكدت من جميع أعضاء الوفد لكي ننقل في تقريرنا أي سلبيات أو إيجابيات».

وتابع: «الانتخابات كانت نزيهة وشفافة، والناخب كان يدلي بصوته لمن يريد أو لمن يتماشى بقناعاته، وتأمين المقار الانتخابية كان يتم بشكل سلس، ولم يكن هناك تزاحم في عملية التصويت، الكل كان ملتزماً بالتعليمات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستطرد: «الإقبال كان ممتازا، وكنت متوقع أن يكون الإقبال أقل خوفاً من جائجة كوورنا، لافتا إلى أن الإقبال في اليوم الثاني كان أكثر من الأول لأن الناس إطمئنوا لعملية التنظيم، وأنهم لن يتعرضوا لأي خطر من الجائحة خلال مشاركتهم، وساعدعم على الإقبال وأن يدلو بصوتهم بسلاسة».

وأشار إلى البرلمان العربي أولى اهتماماً خاصاً لهذه الانتخابات فمصر لها دور كبير في حماية والدعم والدفاع عن كل الدول العربية، فمصر هي صمام الأمان للدول العربية.

وحول بعض الإدعاءات التي تظهر في بعض القنوات بشأن الانتخابات.. قال رئيس لبرلمان العربي لن يتم التأثير علينا في اتجاه معين، وهذا الاستهداف نعلم ماذا وراءه، لقد اختاروا مصر لأن عندها مبادئ وقيم وهي حامية للمنطقة، ولن تتردد في الدفاع عن أي بلد عربي، والتركيز في هذه المرحلة على مصر، ولكنه استهداف لكل الدول العربية.