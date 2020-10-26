شكرا لقرائتكم خبر عن توفير وسائل النقل مجانًا للأيتام وذوي الهمم وكِبار السن بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس عبدالرحمن الزعيم رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، عن توفير وسائل للنقل والمواصلات الداخلية والخارجية الخاصة بأتوبيسات مجلس الأمناء والشركات المتعاقدة مع المجلس، وذلك مجانًا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وللأيتام، وكِبار السن؛ وذلك عن طريق توفير «كارنيهات»، تسمح لهم باستخدام كافة المواصلات العامة داخل المدينة وخارجها مجانًا.
وقال «الزعيم» إن مجلس الأمناء اتخذ هذا القرار، انطلاقًا من حرصه على مصلحة المواطنين بالمدينة، من ذوي الهمم، وأيضًا الأيتام وكِبار السن فوق 60 سنة بدا من ١٥نوفمبر المقبل؛ حيث أشاد السُكان والأهالي بالقرار الذي يتم إقراره لأول مرة في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أحمد محمود رئيس لجنة المواصلات، أن ذلك القرار جاء بهدف إعادة تأهيل ذوي الهمم في المجتمع، بالإضافة إلى إعطاء الأيتام وكِبار السن حقوقهم، وتقديرًا لكونهم جزءًا في المجتمع، وهذا في إطار منظومة اهتمام الدولة بهم، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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