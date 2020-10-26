شكرا لقرائتكم خبر عن 8 برامج تدريبية بشهر نوفمبر لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور احمد زكي رئيس جامعة قناة السويس إن مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية يستعد لتنفيذ خطته التدريبية لشهر نوفمبر ٢٠٢٠، مؤكدا على أهمية التدريب في خلق كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليا وعالميا.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية إن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس وللجهاز الإداري؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الوظيفية، موضحا إن خطة نوفمبر التدريبية تستمر في الفترة من ١١- ٢٥ نوفمبر القادم.

وقالت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس إن الخطة التدريبية للمركز لشهر نوفمبر ٢٠٢٠ تضم ثمانية برامج تدريبية متميزة هي:-

برنامج التحليل الإحصائي للبيانات يستهدف جميع الفئات أيام ١١، ١٢، ١٣ نوفمبر من ١٠- ٣ صباحا، وتنفذ عن بعد( أونلاين ).

برنامج أخلاقيات البحث العلمي يومي ١٢، ١٤ نوفمبر، من ١٠- ٣ عصرا، وتستهدف معيد ومدرس مساعد، أونلاين.

٣ برامج لإعداد المعلم الجامعي هي -برنامج استخدام التكنولوجيا في التدريس يومي ١٦، ١٧ نوفمبر في الفترة المسائية من ٥- ١٠ مساءا أونلاين ويستهدف معيد ومدرس مساعد، وبرنامج مهارات العرض والتقديم الفعال يومي ١٨، ١٩ نوفمبر من ١٠-٢ ظهرا وتستهدف معيد ومدرس مساعد وتنفذ بمقر المركز،

ودورة التدريس المصغر يومي

٢١، ٢٢نوفمبر من ١٠- ٢ ظهرا، تستهدف معيد ومدرس مساعد وتنفذ بمقر المركز.

وتابعت الدكتورة عفاف عطية إن البرنامج يستكمل بدورة نظم إدارة التعلم الإلكتروني يومي ١٦، ١٧ نوفمبر في الفترة المسائية

من ٥-١٠ مساءا وتستهدف مدرس وأستاذ مساعد.

دورة منهجية البحث العلمي يومي ١٦، ١٧ نوفمبر من ١٠- ٣ عصرا. وتنفذ أونلاين مستهدفة معيد، ومدرس مساعد.

دورة الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي يومي ٢٤، ٢٥ نوفمبر من

١٠- ٢ ظهرا.

وأضافت الدكتورة عفاف عطيه إنه تم تحديد ضوابط المشاركة و الالتحاق بالدورات كالتالي:-

• يتم التسجيل وتسديد الرسوم قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، وذلك في مقر مركز تنمية الموارد البشرية (لا يوجد أي تسجيل إلكتروني) ولا يُعترف بأى تسجيل بدون تسديد الرسوم، يجب مراعاة تسجيل البيانات بدقة متناهية لاستخراج شهادة صحيحة

• سيتم غلق التسجيل فور الوصول للعدد المستهدف من المشاركين في كل برنامج، في حال إلغاء البرنامج التدريبى لأى سبب، سيتم إبلاغ المشتركين من خلال رسالة واتساب

• قيام السادة الراغبين في المشاركة بالدورات الأون لاين، بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعداداً للتدريب من خلاله

• يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة ١٠٠% وفى الموعد المحدد للبرنامج، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية وذلك خلال موعد البرنامج الرسمي

• سيتم تقييم البرنامج التدريبى وأداء المدرب من وجهة نظر المشاركين، كما سيتم إجراء اختبار تحصيل معرفى للسادة المشاركين كشرط لاجتياز البرنامج

• البريد الألكترونى الذي سيقوم المشارك بتسجيله في استمارة التسجيل هو الذي سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيمز للبرنامج التدريبى، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج

• يجب على السادة المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة

• ينوه المركز إلى أن جميع برامج مركز FLDC تعتبر برامج أساسية.

علما بأنه يبدأ الحجز وتسديد الرسوم بمقر المركز بدءا من يوم الأحد المقبل أول نوفمبر 2020