شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار رئيس الوزراء.. دمج «الخزانة العامة» و«سك العملة» في مصلحة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بدمج مصلحتا الخزانة العامة، وسك العملة في مصلحة واحد تحت أسم «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة».

وبحسب القرار فأن المصلحة المدمجة ستحل باسمها الجديد في كافة اللوائح والقوانين الخاصة بالمصلحتين.

ونصت المادة الثانية من القرار أن الهيكل التنظيمي سيصدر بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.