شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: توصيل المياه العذبة المرشحة لـ 25 ألف مواطن من أهالى قرية العتمانية وتوابعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد بوستر مياه من محطة تل زايد المرشحه بالبداري والتي تبلغ طاقتها التصميميه 800 ل /ث لتغذية قرية العتمانية من المحطة المرشحة.

واكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد حل مشكلة الأهالي بقرية العتمانية والتغلب على مشكلة زيادة نسبة الملوحة التي تتسم بها طبيعة التربة الجبلية للقرية.

وأضاف ان الشركة وافقت على الاقتراح المقدم من أبناء منطقة البداري لتنفيذ بوستر مياه بكفاءة 2 ماتور بقوة 40 حصان على خط قطر 8 بوصة لشبكة العتمانية من الخط GRP قطر 500 مم من محطة تل زايد المرشحه لتغذية القرية مباشرة من المياه العذبة المرشحة وذلك بعد توفير الاعتماد المالي اللازم لإنهاء البوستر في أسرع وقت ممكن ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوية حيث تم تخصيص 103 مليون جنية للاحلال والتجديد.

وأوضح سيد نصر مدير منطقة البدارى أن الاعمال التنفيذية التي تمت تحت اشراف لجنة مشكلة من قطاع المعامل وفريق الطوارئ ومسئولى السلامة والصحة المهنية ومهندسى التنفيذ الذاتى عملت على توصيل المياه لـ 25الف مواطن من أهالى قرية العتمانية وتوابعها.