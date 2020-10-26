شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية قناة السويس» تشارك في تأسيس «صناعة السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السماح للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الوطنية لصناعة السكة الحديدية NERIC».

وأضاف قرار رئيس الوزراء بأن الشركة تستهدف تصنيع وإصلاح عربات السكة الحديدية وإحلالها، وتجديدها والأنشطة المرتبطة بذلك، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

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