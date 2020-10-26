شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة أسوان غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس جامعة أسوان على بدء الإجراءات التنفيذية لاقامة الطلاب بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجديد. وتقرر بدء التسكين اعتبارا من غدا الثلاثاء 27 أكتوبر على ان يتم تسكين فرق النقل لجميع الكليات للطلاب الحاصلين على تقدير امتياز فقط والطلاب المستجدين ( ثانوية عامة ) من مواليد 1 / 10 / 2002 فما فوق شهور اكتوبر- نوفمبر- ديسمبر 2002 فقط وجميع مواليد 2003 على أن يقوم الطالب بتسديد مبلغ 350 جنيها 250 جنيها رسوم تسكين و100 جنيه خدمات الكترونية عن شهر نوفمبر 2020 . الوضع في مصر

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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