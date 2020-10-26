شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات ومسيرات لمرشحو القائمه الوطنيه بقرى ومدن القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مرشحو القائمه الوطنيه في القليوبية حملاتهم الدعائيه لانتخابات النواب 2020 حيث قاموا بعقد المؤتمرات والمسيرات التي تجوب القرى والمدن

ففى طوخ نظم النائب أحمد بدوى مرشح القائمه الوطنية لإنتخابات مجلس النواب بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مسيرة بقري الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ شارك فيها المئات من أهالي الدائرة لحث المواطنين على الخروج والمشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن محافظات المرحلة الثانية

قاد المسيرة والتي شاركت فيها 150 سيارة الحملة الرسمية للنائب بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وإنطلقت من قري ترسا مسقط راس النائب وطافت قري قرقشنده واجهور الكبرى وشبرا هارس وباقي قري الدائرة لدعوة الناخبين للخروج والتصويت في الإنتخابات

وفى قليوب نظمت سولاف درويش مرشحة القائمة الوطنية من اجل مصر مؤتمر حضره أهالي وشباب قرية قلما بمركز قليوب لمناقشة أهم الموضوعات والمقترحات التي تهم الأهالي، بشأن ما تحتاجة القرية من خدمات عامة بمختلف المجالات، وذلك لكي يتم العمل عليها وتنفيذها خلال الفترة القادمة عرضت النائبة سولاف درويش ما تم على أرض الواقع بقرية قلما وما جارى العمل عليه لوقوف الاهالى معها خطوة بخطوة .

وفى عزبة ابو خضرة بشبين القناطر نظم النائب محمود بدر مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة مؤتمر جماهيريا حضره أكثر من ٢٠٠٠ مواطن لتاييد القائمه الوطنيه ومناقشة اهم الانجازات التي قدمها النواب ومطالب الاهالى خلال الفترة القادمه