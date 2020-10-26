شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: تفعيل الغرامات على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة ضمن إجراءات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أنها ستقوم بتفعيل الغرامات على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات للوقاية ضد كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، مع التشديد على العاملين لديها بارتداء الكمامات طوال اليوم وتعقيم الأيدى باستمرار خصوصا المتعاملين مع الجمهور.

ودعت شركة المترو الركاب عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات إلى ارتداء الكمامات خلال استقلال خطوط المترو للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة استمرارها فى توزيع كمامات على عامليها ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المتروللرقاية من كورونا.

واستمرت شركة المترو فى أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.