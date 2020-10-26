شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يعلن إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم رد 25% من مصروفات نقل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، إحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية والتجارية لامتناعها عن تنفيذ قرار رد 25 من مصروفات الباص المدرسى"، والمدارس هى " مدرسة مصر المتكاملة، مدرسة العاصمة الجديدة الإنجليزية، مدرسة بريتش كلومبيا الكندية الدولية" لافتا إلى أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التى لم تقدم له وإصرار المسئولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ اقرار هو إصرار على عدم رد حق المستهلكين.

وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قراراً يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020 ، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد ، جامعات ) .

وياتى ذلك فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وفي ضوء قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك رقم1/ 155 لشهر أغسطس برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسى الماضى.

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 ، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه .

ويدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعى Facebook ،الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .