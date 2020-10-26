شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط للاستفادة من مبادرة حياة كريمة لسداد رسوم التصالح لغير القادرين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ إجراءات مبادرة "التصالح حياة " التى أطلقتها فى 25 من سبتمبر الماضى لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة فقد قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة".

ووضعت مؤسسة حياة كريمة عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة" يوضحها الخليج 365 فى النقاط التالية:-

1. أن يتسوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه.

2. ألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها

3. أن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها".

4. أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم.

5. استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح.

6.استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.

7. أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه سيتم الاستعانة بقاعدة بيانات تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، بجانب الاستعانة بلجان التنمية المحلية التي تم تشكيلها على مستوى الجمهورية بكل تجمع ريفي في المحافظات الأكثر احتياجا لحصر الفئات المستحقة ، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية المكونة من ممثلين عن مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير قامت بعقد اجتماع الأسبوع الماضي مع وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ومساعديهم ، حيث تم تكليف نواب المحافظين ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعاون مع مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير ، لتسهيل تنفيذ إجراءات واقتراحات المبادرة وبحث ورصد ودراسة الحالات والتأكد من استحقاقها للدعم، كما تقوم اللجنة بمراجعة القانوني للمبادرة بجانب المراجعة الفنية والهندسية ، وتجهيز منافذ خاصة بالمبادرة من خلال وزارة التنمية المحلية لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات التى تواجه فرق البحث والرصد الميداني في المحافظات، حيث يتم حاليا إجراء حصر قرى محافظات المرحلة الأولى والثانية من قرى حياة كريمة لكي تكون نقطة الانطلاق في المرحلة الأولى من مبادرة " التصالح حياة ".