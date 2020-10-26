شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لليوم السابع بشفط مياه عزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على شكوى أرسلت من القارئ امل حكيم لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان مياه الصرف الصحى وصلت إلى العمارات، جاء فيه أن شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين شفط المياه وعدم وجود أى طفوحات حاليا امام مسجد السيدة عائشة، علما بأنه يحدث طفوحات احيانا بسبب زيادة التصرفات فى هذا المنطقة وتقوم الصيانة المختصة بانهاء أى طفوحات فور ظهورها والشركة لا تدخر جهدا فى حل أى شكوى ترد اليها فى حينه.

وكان القارئ اميل حكيم من محافظة القاهرة، شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، تضرر فيها سكان شارع الترعة التوفيقية أمام جامع السيدة عائشة بعزبة النخل من انتشار مياه الصرف الصحى، وقال القارىء خلال رسالته لليوم السابع:"مياه الصرف الصحى وصلت إلى العمارات ولا نستطيع حتى دخول منازلنا بالإضافة إلى انها تسبب خطورة بسبب وجود بوكسات الكهرباء بالقرب منها

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.