شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب انفجار فى أحد الخطوط الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري عن انقطاع المياه عن مناطق "امتداد رمسيس1 و 2 - اسكان التوفيق - قاعة المؤتمرات - معهد القاهرة - مستشفي العباسية - الكلية الفنية العسكرية - معهد فني القوات المسلحة - الارصاد الجوية - جامعة عين شمس - مستشفي عين شمس التخصصي - هيئة التسليح للقوات المسلحة - المنطقة المركزية العسكرية - كهرباء الريف - الجبل الاخضر" ، وذلك لاصلاح خط مياه قطر 800 مم شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد . وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة . هذا وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب انفجار فى أحد الخطوط الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.