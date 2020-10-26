شكرا لقرائتكم خبر عن غدا شبورة وطقس مائل للحرارة بالقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.