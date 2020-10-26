شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بدمج مصلحتى سك العملة والخزانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بدمج مصلحتيْ سك العملة، والخزانة العامة في هيئة واحدة تحت مسمى "سك العملة". كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بالموافقة على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة، وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمى للمنتج النهائى، والتنويه فى ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة، والتى تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائى السريع حتى عام 2030.

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