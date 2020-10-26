شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى يطالب بتطبيق أساليب الزراعة الحديثة لرفع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومركز البحوث الزراعية، مؤتمرا للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

من جانبه، قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن المزارع المصرى يمتلك خبرات كثيرة، وهناك تعاون كبير وزارة الزراعة، والبحوث الزراعية بتطبيق الأساليب العلمية، التى ستساهم فى إنتاجية الكبيرة للقمح.

وشدد الدكتور محمود صقر على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة فى الزراعة، من خلال الحقول الإرشادية، بما يساهم فى زيادة الناتج القومى من المحاصيل المختلفة.

وجاء المؤتمر نظرًا لنجاح جهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى النهوض بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وأثرها الكبير فى تطوير وزراعة القمح فى حقول المزارعين خلال العام الماضى وتحقيق العديد من الإنجازات.