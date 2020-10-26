شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تكشف عن خطة مواجهة موجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس وليد عابدين المتحدث الإعلامى باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، عن استعدادات كبيرة لمواجهة موجة الطقس السيئ، مشيرا إلى أن تلك الاستعدادات تبدأ من شهر أغسطس من كل عام عبر تطهير "شنايش" الأمطار ورفع كفاءة الخطوط والمحطات ومراجعة خطوط الصرف وأعمال التطهير المستمرة ورفع كفاءة المعدات وصيانتها.

وقال المتحدث الإعلامى باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى لقاء عبر شاشة dmc، اليوم الاثنين، أن هناك استعدادات قوية من خلال إضافة بعض "شنايش" الأمطار على كورنيش النيل فى بعض المحاور الرئيسية، فضلا عن نشر 163 معدة فى المحافظتين على مطالع ومنازل الكباري.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء، حتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال اصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد لمحطة كوم أشفين قطر 1200 مم، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.