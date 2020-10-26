شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع ووزيرة الهجرة يبحثان الإعداد لمؤتمر "مصر تستطيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفيرة "نبيلة مكرم" وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تأتى تلك الزيارة في إطار فعاليات التحضير والتنسيق لوضع النقاط الرئيسية لمؤتمر مصر تستطيع للصناعة في دورته الجديدة ودراسة عمل ورش عمل للشباب في مجالات الصناعة المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون بين العربية للتصنيع ووزارة الهجرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في هذا الصدد، أعربت السفيرة "نبيلة مكرم "عن تقديرها للدور الوطني التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع ,بإعتبارها أكبر ظهير صناعي للدولة , ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية التنموية ,وتحقيق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة وعودة الصناعة المصرية الوطنية إلي دورها الريادي بالمنطقة العربية والأفريقية .

وأشارت "مكرم" إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في دورته الجديدة سيكون مواكبا لرؤية القيادة السياسية التي تهتم بتطوير الصناعة المصرية في الوقت الراهن, وقد بدأنا عمل قاعدة بيانات للمصريين في الخارج الذين يعملون في هذا المجال.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية ومنها التجارة والصناعة وقطاع الاعمال والإنتاج الحربي واتحاد الصناعات.

وشددت على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية "مصر 2030".

وأضافت "مكرم" أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.

من جانبه، أعرب " التراس " عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر، مشيرا إلى إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية.

وأكد "التراس" علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز مجالات الإبداع والإنطلاق إلى آفاق المستقبل, من خلال الإستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا.

واضاف أن الهيئة وضعت إستراتيجية تتمثل فى تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق المصرى والعربى والإفريقى، وتصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا.

وأشار رئيس العربية للتصنيع إلى إن مبادرة "مصر تستطيع" نموذج حى على تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات الأخرى ويتماشى مع اتجاهات الدولة،, متمنيا نجاح المؤتمر والخروج بإبداعات وإبتكارات تدفع بمصر للأمام في كافة الصناعات.

ومن جهته أشاد الدكتور "ايمن مسلم" استاذ الهندسة بجامعة كاليفورنيا الولايات المتحدة بدور وزارة الهجرة في ربط الخبراء المصريين بالخارج بالوطن ، ومشيرا الي استعداد كل العقول المهاجرة للعطاء اللامحدود لمصر.

وعلي هامش الزيارة ،تفقدت وزيرة الهجرة معرض فرش أثاث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة بتصنيعه وتوريده لجميع المقار الحكومية، حيث أشادت بجودة العروضات والتي تتميز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب وفقا لمعايير الجودة العالمية.