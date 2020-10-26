شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تفعل نظام المتابعة أون لاين لسرعة التعامل بالمدارس خلال الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع العاملين فى العملية التعليمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى الفترة الحالية للعام الدراسى، مشددا على متابعة ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات فى المدراس بصفة مستمرة والتباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة فى الفصول، والحرص على تواجد الزائرة الصحية فى كل مدرسة، وكذلك الحرص على توفير جهاز الماسح الحرارى وضبطه.

وطالب مدير المديرية، خلال اجتماعه مع قيادات المديرية و"الموجهين والمراحل والتجريبيات" بالاستعداد فورا عند حدوث اى ظرف طارئ داخل المدارس، مؤكدا علي ضرورة تعليق جداول موضح فيها مواعيد المنصات التعليمية التابعة للوزارة لجميع المراحل الدراسية فى أركان المدرسة بشكل واضح للطلبة، وعلى كل موجه عام إعطاء تعليماته لفريق أون لاين التابع لمادته لتقديم المادة العلمية بأبسط الطرق والعمل على تعميق المفاهيم الأساسية للمادة على أن يكون العرض من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى.

وأشار محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات الى ضرورة تطبيق استمارة المتابعة الإلكترونية الرقمية لأول مره اون لاين، وتم تصميمها من خلال ورش عمل تحت إشراف منال عزقول، مدير التوجيهات موجه عام الرياضيات بالمديرية وفريق العمل من موجهين وتم عرض نموذج من الاستمارة، ويتم إرسالها إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

كما مدير عام التعليم العام والتجريبيات على تفعيل استمارة المتابعة الإلكترونية وكيفية استخدامها على واتس كل موجه وفتح باب الحوار والمناقشة، وتبادل الآراء و المقترحات بين الموجهين للتعديل على الاستمارة، حرصا على أن يتم العمل بدقة وشفافية وحرصا على مصلحة الطلاب.

وأكد مدير المديرية أنه حرصا على انتظام العملية التعليمية بالإدارات التعليمية واستكمالا لما تم تنفيذه العام الدراسى 2019/2020 سيتم عمل خطط من قبل التعليم العام لمتابعة جميع الإدارات التعليمية، وعلى المعلمين أن يؤدوا دورهم ومسئوليتهم فى ظل تلك الظروف، والمراحل عليها دور كبير بصفة عامة والمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بصفة خاصة لذلك يجب الالتزام للوصول بأبنائنا إلى بر الأمان.

كما حث محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والإدارية الجميع على حسن التعاون والإخلاص فى العمل وأثنى على أداء القائمين علي إعداد الاستمارة الإلكترونية بحيث يمكن القيادات متابعة زيارة اي متابع اون لاين فى نفس الوقت، مطالبا الموجهين التعامل مع الطلبة والمواقف الطارئة بدقة وحرص وأن يتم ربط المادة التعليمية بالمواد الأخرى.