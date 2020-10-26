شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (الدقهلية - مطروح - المنيا - البحيرة.

وأوضحت الوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية"، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية"، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًه إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ66 ألفاً و902 مواطن من خلال 68 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى، مؤكدة انه تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى"حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

