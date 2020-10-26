شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد: لا يوجد أخطاء بالمناهج وما يتداول على السوشيال ميديا غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان لها اليوم الإثنين، أنه تردد فى الساعات الأخيرة خبر عن وقوع خطأ فى كتابة آية من القرآن الكريم فى كتاب الصف الخامس الابتدائى، من خلال العديد من مواقع التواصل الاجتماعى.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم بأن الصورة المتداولة كانت من النسخة التجريبية للكتاب المطور الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عام 2016، وتم تدارك الأمر بعد ذلك، وعليه فلا شأن للمناهج المصرية به.

وتابعت وزارة التربية والتعليم:" نرجو عدم تداول أى خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان الوزارة أو التأكد بأنفسكم من الكتب التي بين أيديكم.