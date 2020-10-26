شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تكشف عن اتفاقيات جديدة للتعاون بين جامعات أهلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن هناك اتفاقيات فى مراحلها النهائية للتعاون بين الجامعات الأهلية وجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، : "نقدم للجامعات الشكل الهندسى والنموذجى للجامعات الأهلية، ونتحرك أيضًا وفق الموارد اللى ممكن تصرفها الجامعات، ونعظم الاستفادة من هذه الموارد، ونضعها فى المكان الصحيح بالتخطيط الصحيح والدراسة العلمية الصحيحة، ونقدم للجامعات الموافقات أيضًا من الحكومة".

وواصل: "هناك 3 أفرع للجامعات، الجامعات الأهلية والحكومية وأيضًا الخاصة، وهناك فرع رابع الجامعات الدولية، والجامعات الأهلية تهدف إلى دوام تعليمى كامل غير هادف للربح، يمكنها عمل توأمات بالجامعات الأجنبية تقدم من خلالها شهادة مزدوجة مصرية وخارجية إذا وجدت توأمة، أما الجامعات الدولية هى بدل الخروج خارج مصر للجامعات الأجنبية ليحصلوا على الشهادة والدراسة من داخل مصر دون الحاجه للاغتراب".

وتابع: "المميز بالجامعات الجديدة أنها تعطى التأهيل المناسب، ونوفر لهم التعليم المناسب الذى يعطى للطلبة الخبرات بالفعل، حتى يحققوا أشياء جيدة للدولة بعد التخرج، وكمثال لدينا استراتيجية الشراء الإلكترونى مثلا، الشركات اللى كانت تعتمد عليه لم تخسر فى وقت كورونا، وهذا علم التكنولوجيا، علم نحتاج أن ندرسه فى الدولة، حتى ينفعنا ويساعد الدولة أن تتقدم فى الرقمنة وربط الدولة إلكترونيا بأيدى وعقول مصرية".