شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح كلية هندسة المطرية جامعة حلوان مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة وهى، برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات، وبرنامج ادارة المشروعات والتشييد، وهم برنامجان جديدان ضمن حزمة البرامج المتميزة التي تطرحها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة، أن الكلية تعمل على تطوير التعليم بما يواكب الجامعات العالمية.

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة الآتي: -