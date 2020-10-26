تعرف على شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح كلية هندسة المطرية جامعة حلوان مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة وهى، برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات، وبرنامج ادارة المشروعات والتشييد، وهم برنامجان جديدان ضمن حزمة البرامج المتميزة التي تطرحها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.
وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة، أن الكلية تعمل على تطوير التعليم بما يواكب الجامعات العالمية.
وتتضمن شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة الآتي: -
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة رياضيات أو ما يعادلها، ويتولى مجلس الكلية تحديد شروط القبول أو التحويل بنظام الساعات المعتمدة من كليات أخرى طبقا للضوابط
- قبول الطلاب المحولين من الكليات المناظرة، بشرط أن يكونوا من الطلاب المنقولين إلى الفرق الأعلى، ويتم عمل مقاصة للمقررات التي سبق اجتيازها بنجاح.
- يشترط عدم إنهاء أكثر من 108 ساعات بمعدل تراكمي متوسط لا يقل عن الحد الأدنى الذي تقترحه لجنة إدارة البرامج وذلك بعد موافقة مجلس الكلية.
- يجوز للطلاب الذين سبق لهم أن تركوا الدراسة في أحد هذه البرامج لمدة فصل دراسي أو أكثر وسبق لهم أن حصلوا على تقدير D على الأقل في الفترة التي قضوها بالبرنامج إعادة القيد بشرط وجود أماكن شاغرة
- تقبل الكلية الطلاب الوافدين بعد دراسة حالاتهم وعمل مقاصة بما تم.
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