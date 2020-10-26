الرئيس السيسي يهنيء رئيس زامبيا بيوم الاستقلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية زامبيا ادجار تشاجوا لونجو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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