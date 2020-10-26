شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نسابق الزمن للانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الاجتماع الأسبوعى للجنة الخاصة بنقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بحضور ممثلو كل الوزارات والمحافظات المعنية ( النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات والجيزة والقاهرة والقليوبية).

وتابع الوزير مع كل الجهات تقدم أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق فى المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية مثل مرافق (الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه والصرف الصحى ) حيث أكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لسرعة نهو كافة الاعمال، مؤكداً أننا نسابق الزمن للانتهاء من أعمال تطوير الطريق.

كما شدد الوزير على أن أى منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فورا خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائرى فى تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال نقل المرافق لسرعة إنجاز كل الأعمال.