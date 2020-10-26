شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تدرب تخصصات أمراض النساء على جراحات المناظير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تنظيم مستشفى النساء والولادة التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد دورة تدريبية للأطباء الأخصائيين فى أمراض النساء بمراكز الرعاية الأولية ومستشفى الحياة بورفؤاد بورسعيد، على جراحة المناظير فى أمراض النساء، يأتى ذلك فى إطار الدور الداعم الذى تقوم به مستشفى النساء والولادة التخصصى للتعليم المستمر وتطوير مهارات الفريق الطبى، وكذلك تفعيل التعاون المشترك بين أطباء النساء والتوليد بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد المزاحى، مدير مستشفى النساء والولادة التخصصى ببورسعيد، إلى أن الدورة التدريبية استمرت على مدار يومين، وشملت التدريب على أساسيات جراحة المناظير فى أمراض النساء، والتي تتميز عن تلك العمليات الجراحية التي تٌجرى بالأسلوب التقليدى من الناحية التجميلية، وكذلك من ناحية آلام ما بعد الجراحة والقدرة على العودة للنشاطات الطبيعية ومدة البقاء بالمستشفى بعد إجراء العملية تكون أقل بكثير.

وأضاف المزاحي، أن التدريب يهدف إلى رفع الكفاءة الطبية لأخصائيي أمراض النساء بمراكز الرعاية الأولية ومستشفى الحياة بورفؤاد في تخصص جراحات المناظير، بالإضافة إلى زيادة الإرتباط وكفاءة التنسيق بين أطباء النساء بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، إلى جانب زيادة الخدمات الطبية والعلاجية المميزة المقدمة للمرضى من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الشامل الجديد بمختلف مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بورسعيد.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية، حرصها الدائم على استمرارية التدريب للقوى البشرية حيث أنهم بمثابة حجر الزاوية لإنجاح أي منظومة، وخصوصًا المنظومات الصحية منها، مشيرة إلى أنها تعمل على الدراسة المستمرة لاحتياجات القوى البشرية من الأطقم الطبية وتوفيرها وتولي اهتمامًا بالغًا بالبرامج التدريبية للفريق الطبي من جميع الفئات في مختلف التخصصات الطبية، والذي يؤدي إلى رفع مهاراتهم وثقل خبراتهم وبما ينعكس إيجابًا على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.