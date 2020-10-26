شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع القناطر فى وزارة الرى يزور قناطر أسيوط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، مشروع قناطر أسيوط الجديدة، لمتابعة عقود الصيانه والأعمال المستجدة بالموقع.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات الصادرة من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى لأجهزة الوزارة باستمرارية المتابعة والمرور الدورى للتأكد من جاهزية منشأت التحكم المائية والهيدروليكية لضمان حسن سير وادارة منظومة توزيع المياه والاستمرار فى تحسين الخدمات المقدمه من خلال استغلال كافة الامكانات المتاحة والاكتفاء الذاتى ونقلها لكافة قطاعات الدولة المستخدمه للمياه والمنتفعين.

أشار حبيش إلى اهمية القناطر الكبرى المقامة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة، التى تعد وسيلة التحكم فى المياه بالأسلوب الذى يضمن الاستفادة من هذه المياه ووصولها لمناطق الاحتياج في الوقت والقدر من خلال منظومة أساسية تهدف إلى التحكم الأمثل فى الثروة المائية وسبل تنميتها والمحافظة عليها تدار من خلال القناطر الرئيسيّة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة وما يلحق بتلك القناطر من أهوسة ملاحية حديثة وطرق علوية ومحطات توليد كهرباء نظيفة بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية لضمان أمان وسلامة تلك المنشآت الكبرى ويأتى ذلك حرصا على سياسة وحسن إدارة وتوزيع المياه طبقا للاحتياجات المائية المطلوبة لأغراض الرى والزراعة والشرب والملاحة والصناعة وكل الأغراض الأخرى.

يذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى نفذ خلال العام الماضى عدد من المشروعات والأعمال شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وقنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابية وأيضا تم الانتهاء من أعمال احلال وتجديد مسجدى الرى واليوسفى والمبنى الإدارى لهندسة رى شرق ديروط هذا وفى إطار تطوير منظومة الصيانة فقد تم الانتهاء من تصنيع وتوريد عدد ثلاث ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة وذلك بهدف التدخل الفورى فى حالة حدوث أية أعطال مفاجئة وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالعام المالى السابق حوالى 550 مليون جنيه.















