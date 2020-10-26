شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف منحة 100 جنيه لمستفيدى الدعم النقدى "كرامة" دون معوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف منحة زيادة الدعم النقدى لبرنامج المساعدات "كرامة" بقيمة 100 جنيه، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، حيث يستمر الصرف بدون أى معوقات لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكبار السن

ويتم زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، و يحصل على هذه الزيادة من يحصل علي دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، حيث أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدى.

كما اشترطت الوزارة على المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسى للحصول على الدعم النقدي وبالفعل استفادت النساء من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%، كما تم تقديم الدعم النقدى للسيدات المعيلات، بإجمالي 622,512 سيدة مُطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 670,000 سيدة.

ويذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد اتفقت مع المهندس كامل الوزير وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عاما، لافتة الى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 ملايين اسرة بما يشمل حوالى 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير 2020حتى الآن 146.377 مسنا، كما يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ75عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

