ارتكبوا 9 وقائع.. سقوط حرامية الشيخ زايد في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في السرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وارتكاب 9 وقائع في مدينة الشيخ زايد.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيام شخصين (كهربائي - له معلومات جنائية – مقيم بالقليوبية، سائق – مقيم بالقاهرة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج متخذين من دائرة قسمي (أول وثان الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وتنسيقاً مع قطاع الأمن العام تمكنوا من ضبطهما، وبمواجهتهما بنشاطهما الإجرامي اعترفا بارتكابهما 9 وقائع بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط 6 أجهزة لاب توب ماركات مختلفة لدى عميلهما "عامل بمحل إلكترونيات"، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.