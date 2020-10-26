بدافع الانتقام.. الداخلية تكشف غموض العثور على جثة مجهولة أمام مستشفى المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة في فك لغز العثور على جثة ملقاة أمام إحدى المستشفيات بمنطقة المقطم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل دباغة بسبب اعتياد المجني عليه ممارسة أعمال البلطجة عليه فقرر التخلص منه بمساعدة 3 أشخاص، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بإلقاء جثة أحد الأشخاص أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة لشخص ذكر " مجهولة الهوية " ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة بالجسم .

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (مسجل خطر) وسبق اتهامه في العديد من القضايا "مخدرات، سلاح وذخيرة " .

وبتكثيف التحريات تبين سابقة وجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص (عامل دباغة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية) بسبب اعتياد المجني عليه ممارسة أعمال البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وبأسرته.

وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها وأقر الأول بأنه نظراً لتضرره من المجني عليه خطط للتشاجر معه والتعدي عليه بالضرب انتقاما منه.

وأضاف أنه اتفق مع باقي المتهمين على التوجه إلى مكان المجني عليه وقاموا بتقييده وتعدوا عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة"، ثم اصطحبوه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وتعدوا عليه بالضرب مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعي، فقاموا بتركه بالمنطقة محل العثور حتى فارق الحياة ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمسكنهم.