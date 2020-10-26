تغاضي عن مخالفات بناء.. ضبط مهندس وفني لتقاضيهم رشوة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس، وفني بأحد أحياء القاهرة، تقاضيا رشوة تغاضي عن بناء برجين سكنيين.

كانت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، أفادت بقيام إثنين من موظفي أحد الأحياء بمحافظة القاهرة، (مهندس – فني)، باستغلال موقعهما الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة)، لقيامه ببناء برجين سكنيين بدون ترخيص ما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على الأراضي أملاك الدولة، وتمكين المتعدي من بناء أبراج سكنية والتربح منها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.