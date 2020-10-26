"خلافات على المصروفات".. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة داخل مدرسة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين ولى أمر، ومالك إحدى المدارس بالسلام، وتبين تأخر تاجر في دفع مصروفات أبنائه، ما تسبب في وقع مشاجرة مع صاحب المدرسة.

رصدت المتابعة الامنية تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمن مشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة بين ولى أمر لـ (4) طلاب بالمدرسة، ومالك المدرسة.

بالفحص تبين حضور تاجر لقسم شرطة السلام أول "مصاب بجرح باليد"، وقرر بقيام مالك المدرسة باستدعائه لسداد المصروفات الدراسية لأنجاله، فقام بسداد جزء من المبلغ لحين استكمال باقي المبلغ – إلا أن الأخير رفض وطالبه بدفع باقي المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها مالك المدرسة عليه بالضرب بالأيدي محدثاً إصابته المنوه عنها.

وفى وقت لاحق حضر نجل مالك المدرسة، وقرر بتضرره من المبلغ لقيامه باستدعاء نجله وبعض أصدقائه وقيامهم بإحداث تلفيات بالسيارة الخاصة به واكتشف عدم تواجد مبلغ مالي كان بداخل السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.