أمن القاهرة: سقوط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بمكتب تصديقات.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، أفادت بقيام (عاطلين– لأحدهما معلومات جنائية)، بالتردد على أحد مكاتب التصديقات بدائرة القسم، وممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على المكتب والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل الإجراءات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم كموظفين بذات المكتب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة موظفين بمكتب التصديقات"، عقب إيهامهم بقدرتهما على إنهاء الإجراءات الخاصة بهم نظير تحصلهم منهم على مبالغ مالية.

وأقرا المتهمين بارتكاب 4 حوادث نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.