الداخلية: تحرير 3786 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 3786 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1562 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و149 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و20 مخالفة شروط الترخيص، و30 مخالفة موقف عشوائي

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.