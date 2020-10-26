محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام.
كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (عاطل – له معلومات جنائية، ربة منزل - مقيمان بدائرة قسم أول أكتوبر)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه في ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة بأسلوب الخطف من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة العاطل ( سلاح ناري – فرد محلى الصنع).
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 13 واقعة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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