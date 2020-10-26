خالد ميرى: الإعلام المصري قادر على إسقاط مخططات الإرهابية.. ورئيس "النيل الدولية": نحتاج لمنهج عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، إنه يقدر الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام المصري في مواجهة التحديات التي تواجه مصر.

وأضاف ميري خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد بماسبيرو لمناقشة دور الإعلام في مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية: نعرف جميعا الدول الخارجية المحركة للإعلام الماعدى، ونحن قادرون على إفشال مخططات وأفكار الإعلام المعادي للدولة المصرية.

وأشار وكيل نقابة الصحفيين، إلى أن الإعلام المصري منذ ثورة ٢٥ يناير وهو يقوم بدور هام وكبير يستحق الدعم، مؤكدا على أهمية دور الإعلام المصري في مواجهة مخططات الإرهابية.

يشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.

من جانبها أكدت تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، أن قناة النيل الدولية هي أداة الدولة أمام العالم للرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة، مضيفة أن الخارج يتابع ما يحدث دائما، ومن ثم بات من الضروري الرد على الشائعات.

وأضافت تغريد خلال المؤتمر: "يجب أن يكون إعلامنا سابق بخطوات وله دور استباقي في مواجهة وسائل الإعلام المعادية"، مقترحة تشكيل لجنة عمل وإدارة أزمة لوضع منهج عمل شامل نعمل عليه الفترة المقبلة لترتيب الأوراق الخاصة بالجمهور المستهدف في هذا الوقت.