محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلن جهاز القاهرة الجديدة، عن وجود كسر فى خط (طرد صرف صحى) من محطة مركز المدينة الى محطة المستثمرين الجنوبية يتسبب فى قفل جزئي بالحارة الرئيسيه بالتسعين الجنوبي قبل كوبري (محمد نجيب). وأكد جهاز القاهرة الجديدة على عمل حارة الخدمة كما يتم تنظيم المرور من قبل إدارة المرور وجاري العمل على إصلاح الخط بأسرع وقت ممكن لفتح الطريق. وأشار الجها إلى أن الكسر لايؤثر بأي حال من الأحوال على مياه الشرب، بحسب بيان.

كانت هذه تفاصيل خبر لا يؤثر على مياه الشرب.. جهاز القاهرة الجديدة يعلن عن كسر في خط الصرف بالتسعين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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