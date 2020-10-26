أمين "النواب": الملجس الحالي قدم بنية تشريعية ضخمة.. والبرلمان المقبل لن يواجه نفس الصعوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن برلمان 2015 قدم بنية تشريعية ضخمة، وإن البرلمان المقبل لن يلقى نفس الصعوبات التي واجهها المجلس الحالي؛ لا سيما أننا كنا في مرحلة انتقالية أوفَى خلالها المجلس بالعهد والقسم.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" مع الاعلامي عمرو أديب، أن مجلس النواب حقق إنجازات كبيرة على المستوى الشتريعي والرقابية؛ حيث أصدر 887 تشريعًا، بإجمالي 10 آلاف و28 مادة ، كما أقر 294 اتفاقية دولية؛ وكل اتفاقية منها توثر على نشاط اقتصادي معين، وعقد 359 جلسة عامة في خمسة أدوار؛ انعقد منها 62 جلسة عامة في دور الانعقاد الأخير في ذروة انتشار فيروس كورونا.
وأكد أمين عام مجلس النواب أنه على مستوى الدور الرقابي، تم تحقيق العديد من الإنجازات، وقدم النواب 1278 بيانًا عاجلاً، والبيان العاجل غير مدرج في جدول الأعمال، كما تم تقديم 6008 طلبات إحاطة و4133 سؤالًا، وكان الرد من الحكومة؛ إما كتابة وإما شفاهة، كما تم تقديم 3188 اقتراحًا برغبة، و200 طلب مناقشة عامة.
وعن عدم وجود عدد كافٍ من الاستجوابات، أكد الأمين العام لمجلس النواب أنه تم تقديم أكثر من استجواب من قبل النواب؛ ولكن البعض منها لم يكن مستوفياً الشروط، وتم مناقشة استجوابين، ودائماً العبرة بالنتائج وليس بالشكل؛ حيث حقق البرلمان نتائج طيبة، مؤكدًا أن عدم استخدام الاستجوابات كان بهدف عدم تعطيل التنمية.
وأوضح فوزي أن مجلس النواب سينتقل للعاصمة الإدارية في أقرب وقت؛ ولكن وفقًا للجدول الزمني الذي ستضعه الحكومة، مؤكدًا أن مبنى مجلس النواب الجديد مفخرة حضارية وسيكون مصدر فخر لمصر في الشرق الأوسط بأكمله.
وفي ما يخص انتظام النواب في حضور الجلسات، قال المستشار محمود فوزي: إن اللائحة الداخلية نظمت حضو النواب؛ ولكن رئيس المجلس كان يغلب الحكمة ولا يطبق اللائحة، بسبب انشغال النواب بطلبات دوائرهم الانتخابية.
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