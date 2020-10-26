أمين "النواب": الملجس الحالي قدم بنية تشريعية ضخمة.. والبرلمان المقبل لن يواجه نفس الصعوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، إن برلمان 2015 قدم بنية تشريعية ضخمة، وإن البرلمان المقبل لن يلقى نفس الصعوبات التي واجهها المجلس الحالي؛ لا سيما أننا كنا في مرحلة انتقالية أوفَى خلالها المجلس بالعهد والقسم.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" مع الاعلامي عمرو أديب، أن مجلس النواب حقق إنجازات كبيرة على المستوى الشتريعي والرقابية؛ حيث أصدر 887 تشريعًا، بإجمالي 10 آلاف و28 مادة ، كما أقر 294 اتفاقية دولية؛ وكل اتفاقية منها توثر على نشاط اقتصادي معين، وعقد 359 جلسة عامة في خمسة أدوار؛ انعقد منها 62 جلسة عامة في دور الانعقاد الأخير في ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أمين عام مجلس النواب أنه على مستوى الدور الرقابي، تم تحقيق العديد من الإنجازات، وقدم النواب 1278 بيانًا عاجلاً، والبيان العاجل غير مدرج في جدول الأعمال، كما تم تقديم 6008 طلبات إحاطة و4133 سؤالًا، وكان الرد من الحكومة؛ إما كتابة وإما شفاهة، كما تم تقديم 3188 اقتراحًا برغبة، و200 طلب مناقشة عامة.

وعن عدم وجود عدد كافٍ من الاستجوابات، أكد الأمين العام لمجلس النواب أنه تم تقديم أكثر من استجواب من قبل النواب؛ ولكن البعض منها لم يكن مستوفياً الشروط، وتم مناقشة استجوابين، ودائماً العبرة بالنتائج وليس بالشكل؛ حيث حقق البرلمان نتائج طيبة، مؤكدًا أن عدم استخدام الاستجوابات كان بهدف عدم تعطيل التنمية.

وأوضح فوزي أن مجلس النواب سينتقل للعاصمة الإدارية في أقرب وقت؛ ولكن وفقًا للجدول الزمني الذي ستضعه الحكومة، مؤكدًا أن مبنى مجلس النواب الجديد مفخرة حضارية وسيكون مصدر فخر لمصر في الشرق الأوسط بأكمله.

وفي ما يخص انتظام النواب في حضور الجلسات، قال المستشار محمود فوزي: إن اللائحة الداخلية نظمت حضو النواب؛ ولكن رئيس المجلس كان يغلب الحكمة ولا يطبق اللائحة، بسبب انشغال النواب بطلبات دوائرهم الانتخابية.