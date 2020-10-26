محمود مسلم: مواجهة "إعلام الخونة" أهم من الترفع عن الرد.. وبكري: نحتاج لدعم إعلامنا القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الكاتب الصحفي، محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الإعلام المصري لعب دورا هاما في مواجهة وسائل الإعلام المعادية التي تسعى لإسقاط مصر، مضيفا: خضنا فترة ترفعنا فيها عن الرد، ولكن السوشيال ميديا تحمل تراكما للمواقف يتم استخدامها طوال الوقت.

وأكد مسلم خلال كلمته بمؤتمر بمقر الهيئة الوطنية للإعلام اليوم، أن أفضل مواجهة للخونة هو التفاعل طوال الوقت وفضح أكاذيبهم لأن تجربة الترفع أثبتت فشلها، ولكن المواجهة هي الأهم.

ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.

من جانبه قال النائب مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع، إن مصر تواجه إعلاما معاديا في الفترة الحالية، فضلا عن حرب عسكرية ومؤامرة إعلامية، ولكن تلك القنوات فقدت مصداقيتها، فالشعب المصري أصبح لا يصدق قناة الجزيرة بعد كل ما كانت تبثه من أكاذيب.

وأضاف بكري خلال المؤتمر، أن الدولة يجب أن تدعم إعلامها الوطني، فنحن نحتاج لدعم إعلامنا القومي والتواصل مع وسائل الإعلام بشكل مستمر، بحيث نعطي قضايا الوطن الأولوية الأولى عن الخلافات الشخصية.