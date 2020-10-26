عبد المحسن سلامة: نحتاج ثورة تنوير.. ولن تقوم إلا بصحافة حقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الصحافة والإعلام هما أداتان هامتان جدا من أدوات التنوير، موضحا أن الأهرام هي الأكثر تأثيرا، ولكن تظل الصحافة المكتوبة والإعلام القومي هما وسيلة أساسية من وسائل الاتصال الحقيقي.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، أن مصر في المرحلة القادمة تحتاج لثورة التنوير، ولم تقوم هذه الثورة إلا بصحافة حقيقية.

ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الصحفية والإعلامية منها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.

وطالب محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، بضرورة أن يكون هناك مجلس حرب إعلامي، يضم خبراء في الإعلام، وتكون السياسة معلنة، وذلك لوضع استراتيجية لمواجهة الإعلام المعادي.