شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تهنئ النمسا بعيدها الوطنى: نُقدر كرم ضيافتك لأحد مقار الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، النمسا بمناسبة عيدها الوطنى الذى تحل ذكراه يوم 26 أكتوبر من كل عام، كما وجهت الشكر للدولة الأوروبية على استضافتها لأحد مقار الأمم المتحدة الأربعة، معبره عن امتنانها للدعم الموجه من النمسا إلى المنظمة العالمية فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها العالم.

وقالت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، فى تغريده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مبروك للنمسا فى عيدهم الوطنى.. نحن نقدر كرم ضيافتك تجاه أسرة الأمم المتحدة كمضيف لواحد من 4 مقار للأمم المتحدة.. وفى هذه الأوقات الصعبة، نحن ممتنون للاعتماد على دعمك الثابت ومواصلة التعاون الممتاز من أجل السلام والحقوق والتنمية".

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يتم الاحتفال باليوم الوطنى النمساوى يوم 26 أكتوبر من كل عام منذ عام 1965، وكان الاحتفال فى البداية يوم 15 مايو 1955، وهو اليوم الذى تقرر فيه قانون الحياد النمساوى، ثم أصبح يوم 26 أكتوبر هو التاريخ الرسمى والنهائى للعيد الوطنى للنمسا والذى يحتفل فيه النمساويون بعيد استقلال بلادهم بعد توقيع دول التحالف فى الحرب العالمية الثانية (معاهدة الدولة) التى منحت النمسا استقلالها التام، وفى عام 1967 تم إضافته إلى العطلات القانونية الأخرى فى النمسا.

ولم تتمتع النمسا باستقلالها الكامل واتمام انسحاب قوات الحلفاء منها إلا بعد 10 سنوات من توقيع (معاهدة الدولة) التى تنص على أنه لا يحق للنمسا الانخراط فى أى حلف عسكرى أو السماح لقوات أجنبية بالبقاء على أراضيها والتمسك بالحياد.

ويشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، أُنشئ فى 1 يناير 1980، فأصبح مقر الأمم المتحدة الثالث بعد نيويورك وجنيف (وقبل نيروبى)، وهذا المكتب يقوم بوظائف متعلقة بالتمثيل والاتصال المتبادل مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة (فيينا)، والحكومة المضيفة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية فى فيينا.