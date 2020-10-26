شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية بسبب هبوط أرضى فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية أمام السيارات بالتجمع الخامس، صباح اليوم الاثنين، إثر وقوع هبوط أرضى بشارع التسعين الجنوبى بمنطقة التجمع، ويتواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات بالطريق لحين إصلاح الهبوط. Advertisements كانت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بحدوث هبوط أرضي في شارع 90 الجنوبي، أمام شركة المياه، وظهور زحام مرورى، وعلى الفور تم التنسيق مع المحافظة والجهات المعنية وتحويل حركة السيارات، مما تسبب فى كثافات مرورية.

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