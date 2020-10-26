شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نبيلة مكرم توقع بروتوكول تعاون مع وزير الأوقاف لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حول التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تضع نصب أعينها الاهتمام بتنمية الشباب بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، عبر توفير فرص تدريب وتأهيل وطرح فرص عمل مع الشركاء وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريبات الحرفية والفنية بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكانت ‎السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهت مؤخرا بالبدء في تنفيذ مشروع التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب الحرفي للشباب لتوفير البدائل الآمنة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

كما أعلنت السفيرة نبيلة مكرم ، مؤخرا، انطلاق فعاليات التدريب بمحافظة الغربية طبقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

