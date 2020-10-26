شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعقد اجتماعاً مع سفيرى الدنمارك والنرويج بالقاهرة لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً مع كلا من سفين أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة وذلك لبحث التعاون في مجال النقل البحري.



وتناول الاجتماع الثلاثي مناقشة الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية في الموانئ المصرية الخاصة بشأن فيروس كورنا والتسهيلات الاجرائية التى يتم اتخاذها من الجانب المصري فيما يتعلق بتغيير أطقم السفن في الموانئ المصرية .



وأكد الوزير، أن مصر تولي أهمية كبيرة لبروتوكولات المنظمة البحرية الدولية IMO التي تطرحها لصالح صناعة النقل البحري في ظل الظروف التي يمر بها العالم إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″، مشيراً إلى أن وزراة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة قد اتخذت عدد من الاجراءات والتنسيقات الخاصة فيما يتعلق بنتائج اختبار ”كوفيد 19″ بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية وبما يسهل عملية تغيير أطقم البحارة للسفن المختلفة .

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ومن جانبه، قال السفير الدنماركي إن مصر لديها كافة مقومات النجاح في مجال النقل البحري، وأنه يشكر الجانب المصري على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل تغيير أطقم السفن، مضيفا أن هناك اهتمام كبير من الشركات الدنماركية بضخ استثمارات في مصر وخاصة في مجال الموانئ البرية والجافة خاصة ان المناخ الاستثماري فيها مناخ واعد.

كما أعربت سفيرة النرويج عن اهتمام عدد من الشركات النرويجية بالتعاون مع الشركة المصرية في مجال النقل وخاصة في قطاع النقل البحري ومايرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجبا مشيدة بالاجرات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير النقل أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية واعدة في مجال النقل التي يمكن أن تشكل نموذجا مثمراً للتعاون بين الشركات المصرية من جهة والشركات الدنماركية والنرويجية من جهة أخرى، وأن الجانب المصري يتطلع لمزيد من التعاون مع هذه الشركات في مختلف مجالات النقل .