شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب الثانوية العامة لتأكيد "التشعيب" قبل تسجيل البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المدارس الثانوى طلاب الصف الثالث الثانوى العام، بضرورة تأكيد التشعيب، لعلمى علوم أو رياضة، قبل تسجيل أسماء وبيانات طلاب الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث طالبت المدارس طلابها بالحضور خلال اليوم الدراسى لمراجعة البيانات وتأكيد الشعبة.

وأوضحت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، أن تأكيد التشعيب فى الصف الثالث الثانوى إلى علمى علوم أو رياضة له أهمية كبيرة، حتى لا يفاجأ الطالب أثناء أداء الامتحان فى نهاية العام بأنه مسجل علمى علوم ويذاكر طوال العام على شعبة علمى رياضة أو العكس، كما أن أسئلة الامتحان تأتى وفق التشعيب، موضحة أنه بعد التسجيل لن يستطيع الطالب تغيير شعبته خصوصا طلاب الشعبة العلمية.

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ويدرس طلاب الشعبة الأدبية بالصف الثالث الثانوى مواد: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، والتربية الوطنية والإقتصاد والإحصاء والتربية الدينية، بينما يدرس طلاب الشعبة العلمية " علوم" مواد اللغة العربية والأجنبية الأولى والثانية والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والأحياء والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء والتربية الدينية، كما يدرس طلاب شعبة رياضة" العربى والدين والوطنية والاقتصاد والاحصاء والفيزياء والكيمياء والرياضيات بجميع فروعها واللغة الأجنبية الأولى والثانية.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة العام الدراسى الجارى 2020،2021، تعقد إلكترونية على التابلت بواقع 4 نماذج امتحانية مختلفة فى أسئلتها متكافئة فى الصعوبة يتم تصحيحها إلكترونيا ولا يتدخل أى عنصر بشرى فيها.