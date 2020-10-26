شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تتقدم بتصنيف "U.S. News" الأمريكية وتحتل المركز 1016 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت جامعة حلوان تقدُّمًا ملحوظًا في تصنيف "U.S. News" الأمريكي لتصنيف الجامعات العالمية الذي يضم أفضل (1500) جامعة في العالم؛ إذ احتلت الجامعة الترتيب التاسع محليا من بين (19) جامعة مصرية اشتمل عليها التصنيف، والمركز (1016) عالميا، وذلك وفقاً لما أعلنه الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وأشاد الدكتور ماجد نجم ، فى بيان صادر عن جامعة حلوان ، بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية ، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة بها تخصصات علمية نادرة، وتعمل على دعم البحث العلمي ومخرجاته.

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وأكد رئيس الجامعة أن التقدم في التصنيفات الدولية يأتي كَـنِتَاج للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز، حيث تضم الجامعة قامات علمية كبيرة وفريدة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

وقال الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة أن جامعة حلوان احتلّت الترتيب (33) على مستوى الجامعات الإفريقية التي ظهرت في التصنيف، مضيفا أن الجامعة قد حصلت على ترتيب عالمي في تصنيف تخصصين؛ حيث حصلت في تخصص الفيزياء على الترتيب (556) على مستوى العالم، وفي تخصص الهندسة كان ترتيبها (734) على مستوى الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور محمد القصاص أن درجات هذا التصنيف تعتمد على عدة عوامل منها: جودة البحوث الصادرة من الجامعة وسمعتها سواء أكانت دوليا أم إقليمية، وكذلك عدد الأبحاث الصادرة من الجامعة، وعدد الكتب المؤلفة من الباحثين من الجامعة، والمؤتمرات التي تشارك فيها الجامعة، بالإضافة إلى الأبحاث التي تنشر في المؤتمرات، وعدد الاستشهادات الإجمالية للأبحاث الصادرة من الجامعة كدليل على أهمية مخرجات البحث العلمي، وكذلك التعاون الدولي, وكم الأبحاث المشتركة المنشورة بناءً على تعاون دولي مع جامعات أخرى.