شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من التهاون فى تطبيق الاجراءات الوقائية للحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الصحة المواطنين بإتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية ، وتطبيق التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، طوال فترة الشتاء

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، جاهزية مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التشخيص والفرز بكافة مستشفيات الوزارة وصرف العلاج لحالات العزل المنزلي ، مشيرة الى أنه يتم متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي لحالات الإصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات والأنشطة المختلفة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.