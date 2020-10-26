شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فحص 9 مليون سيدة للكشف المبكر عن أورام الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بصحة المرأة المصرية، مؤكدة أن الدولة اطلقت سلسلة من المبادرات الصحية للمرأة إدراكا من كون المرأة قطبا رئيسا في المجتمع .

وقالت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة في كلمتها نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال فعاليات منتدى المرأة المصرية 2020 أن مبادرة صحة المرأة فحصت ما يقرب من 9 ملايين سيدة مصرية للكشف عن اورام الثدى والأمراض المزمنه وتكفلت بعلاج ما يقرب من 1650 حالة مأكد اصابتها بسرطان الثدى.

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وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، إن تقديم خدمات صحة المرأة يتم من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.

وتابعت، إن الوحدات تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، مضيفة أن الدولة توفير كل سبل الرعاية الصحية للسيدات في المراكز.



